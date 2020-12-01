Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Falcao ve Diagne'nin yanına...

Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetlerle çıkışa geçen Galatasaray'da yaklaşan ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. Ocak ayında takıma yapacağı eklemelerle sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isteyen Cimbom, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusuda Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'nin yanına bir golcü takviyesi daha yapmak için düğmeye bastı. İşte hedefteki isim... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 01.12.2020 20:25 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 20:28 ABONE OL