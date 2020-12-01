01 Aralık 2020, Salı

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Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Falcao ve Diagne'nin yanına...

Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetlerle çıkışa geçen Galatasaray'da yaklaşan ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. Ocak ayında takıma yapacağı eklemelerle sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isteyen Cimbom, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusuda Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'nin yanına bir golcü takviyesi daha yapmak için düğmeye bastı. İşte hedefteki isim... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 01.12.2020 20:25 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 20:28
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Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Falcao ve Diagne'nin yanına...

Süper Lig'in 11. haftasında oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da yüzler gülüyor.

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Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Falcao ve Diagne'nin yanına...

Son olarak deplasmanda Çaykur Rizespor'u mağlup eden sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'a yenilmesi sonrası averaj farkıyla 2. sıraya yükseldi.

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Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Falcao ve Diagne'nin yanına...

Yönetim ile Fatih Terim arasındaki krizin çözülmesinin ardından yakaladığı çıkışı sürdürmek isteyen Cimbom'da 19-26 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan seçimin iptal olmasının ardından gözler transfere çevrildi.

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Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Falcao ve Diagne'nin yanına...

Sezon öncesi ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göre daha durgun bir transfer dönemi geçiren Aslan, gelecek ay başlayacak transfer döneminde bombaları tek tek patlatmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Falcao ve Diagne'nin yanına...

Birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan ve adı Henry Onyekuru, Ahmed Musa, Salih Uçan ve Nabil Fekir gibi isimlerle anılan Galatasaray'ın önceliklerinden biri de forvet transferi...

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