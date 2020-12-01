"NEREYE GİDECEĞİNİ KESİN OLARAK SÖYLEYEMEM"

İstanbul'da bir iki kulüp de onunla ilgileniyor. Şu anda nereye gideceğini kesin olarak söyleyemem. Galatasaray'da 17 gol attı, 7 tane gol pası verdi.