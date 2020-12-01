01 Aralık 2020, Salı

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Galatasaray'a Onyekuru'dan haber var! Menajeri İstanbul'a geldi...

Galatasaray'da 2 kez kiralık oynayan Onyekuru, Monaco'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Galatasaray'ın kiralamak için girişimlerde bulunduğu Nijeryalı yıldızın menajeri İstanbul'a geldi ve son dakika Galatasaray açıklamasında bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.12.2020 17:23
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Galatasaray'a Onyekuru'dan haber var! Menajeri İstanbul'a geldi...

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Henry Onyekuru ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takıma duygusal bir şekilde veda eden Nijeryalı oyuncunun geri dönmesi gündeme geldi.

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Galatasaray'a Onyekuru'dan haber var! Menajeri İstanbul'a geldi...

Bonservisi Fransız ekibi Monaco'da bulunan 23 yaşındaki futbolcu ocak ayındaki ara transfer döneminde kesin olarak takımdan ayrılacak.

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Galatasaray'a Onyekuru'dan haber var! Menajeri İstanbul'a geldi...

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ!
Ajansspor'un haberine göre, Nijeryalı oyuncunun temsilcisi William D'avila İstanbul'a geldi, bir dizi görüşme yaptı ve Galatasaray açıklamasında bulundu. İşte menajerinin yaptığı açıklamalar...

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Galatasaray'a Onyekuru'dan haber var! Menajeri İstanbul'a geldi...

"GALATASARAY SEÇENEKLER ARASINDA"
Konuyla ilgili konuşan D'avila, "Henry, kesin olarak, Ocak'ta Monaco'dan ayrılacak. Kulüple de konuştuk, bu yüzde yüz teyit edilmiş bir bilgi. Galatasaray elbette ki seçeneklerin başında geliyor.

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Galatasaray'a Onyekuru'dan haber var! Menajeri İstanbul'a geldi...

"NEREYE GİDECEĞİNİ KESİN OLARAK SÖYLEYEMEM"
İstanbul'da bir iki kulüp de onunla ilgileniyor. Şu anda nereye gideceğini kesin olarak söyleyemem. Galatasaray'da 17 gol attı, 7 tane gol pası verdi.

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