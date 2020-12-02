02 Aralık 2020, Çarşamba

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Galatasaray'da 3 transfer 1 ayrılık! Devre arasında...

Süper Lig'de 10. hafta geride kalırken, Galatasaray 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 20 puan topladı. Lider Alanyaspor'un 3 puan gerisinde, 2. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda ipi göğüsleyip 23. şampiyonluğunu yaşamak isterken, devre arasında 3 transferin yapılacağı ve 1 de ayrılığın gündeme geleceği belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 02.12.2020 09:17
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Galatasaray'da 3 transfer 1 ayrılık! Devre arasında...

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0'lık skorla geçen Galatasaray, zirve yarışına yeniden ortak olmuştu.

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Galatasaray'da 3 transfer 1 ayrılık! Devre arasında...

Sarı-kırmızılı takımda yönetim, devre arası transfer dönemi planlarından vazgeçmedi. Yeni Asır'da yer alan habere göre ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile teknik direktör Fatih Terim bugün bir araya gelecek.

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Galatasaray'da 3 transfer 1 ayrılık! Devre arasında...

Takımın antrenman tesislerinin bulunduğu Florya'da transfer zirvesi gerçekleştirecek olan ikili, çalışmalarda gelinen son aşaması değerlendirecek.

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Galatasaray'da 3 transfer 1 ayrılık! Devre arasında...

Galatasaray'da, ocak ayı transfer döneminde şimdilik bir forvet, bir kanat oyuncusu ve bir orta saha takviyesi düşünülüyor. Oyuncu satışı gerçekleşirse bu listenin genişleyebileceği ifade ediliyor.

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Galatasaray'da 3 transfer 1 ayrılık! Devre arasında...

Tecrübeli teknik adamın, scout ekibi ile sık sık görüştüğü ve kendisine sunulan isimleri takibe aldığı kaydedildi.

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