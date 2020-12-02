02 Aralık 2020, Çarşamba
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Galatasaray'da 3 transfer 1 ayrılık! Devre arasında...
Süper Lig'de 10. hafta geride kalırken, Galatasaray 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 20 puan topladı. Lider Alanyaspor'un 3 puan gerisinde, 2. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda ipi göğüsleyip 23. şampiyonluğunu yaşamak isterken, devre arasında 3 transferin yapılacağı ve 1 de ayrılığın gündeme geleceği belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
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