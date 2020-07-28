Bodrum'da dev görüşme! Yıldız isim Galatasaray'la imzalıyor

FENERBAHÇE'YE DEV ÇALIM!

Süper Lig'de 6. tamamlanan sezonun ardından büyük bir yapılanma içerisine giren ve Ağustos ayının ilk bölümüne tüm transferleri yetiştirmeye çalışan sarı-kırmızılılarda en büyük hedeflerden biri Kaan Ayhan'ın transferi.