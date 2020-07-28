28 Temmuz 2020, Salı

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Bodrum'da dev görüşme! Yıldız isim Galatasaray'la imzalıyor

Süper Lig'in bitmesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, listesine milli yıldızı almıştı. Bu oyuncuyla Bodrum'da görüşen sarı-kırmızılılar, transferi bitirmekte kararlıyken, yıldız isim de "Tercihim Galatasaray" dedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.07.2020 14:21 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 14:22
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Bodrum'da dev görüşme! Yıldız isim Galatasaray'la imzalıyor

Süper Lig'de beklentilerin uzağında bir sezon geçiren Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar hızlandı.

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Bodrum'da dev görüşme! Yıldız isim Galatasaray'la imzalıyor

Kadosunu baştan aşağı yenilemeyi planlayan Galatasaray'da, takımdan ayrılacak isimlerin yanında transferde anlaşma sağlanan yıldızlar da belli olmaya başladı.

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Bodrum'da dev görüşme! Yıldız isim Galatasaray'la imzalıyor

Daha önce Andone, Nagatomo, Onyekuru, Selçuk İnan ve Mariano ile yollarını ayıran Galatasaray, Sivasspor'dan Emre Kılınç ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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Bodrum'da dev görüşme! Yıldız isim Galatasaray'la imzalıyor

Mert Hakan Yandaş'ı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, bu transferin rövanşını almaya ise çok yaklaştı.

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Bodrum'da dev görüşme! Yıldız isim Galatasaray'la imzalıyor

FENERBAHÇE'YE DEV ÇALIM!

Süper Lig'de 6. tamamlanan sezonun ardından büyük bir yapılanma içerisine giren ve Ağustos ayının ilk bölümüne tüm transferleri yetiştirmeye çalışan sarı-kırmızılılarda en büyük hedeflerden biri Kaan Ayhan'ın transferi.

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