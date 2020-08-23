23 Ağustos 2020, Pazar

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Galatasaray'da transfer operasyonu başladı! İşte listedeki 4 yıldız

Transfer çalışmalarını sürdüren ve şu ana kadar 5 takviyeyle kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da oyuncu arayışı devam ediyor. Orta saha takviyesi için harekete geçen sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in listesindeki 4 isim için girişimlerini hızlandırdı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 23.08.2020 12:22 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020 12:28
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Galatasaray'da transfer operasyonu başladı! İşte listedeki 4 yıldız

Galatasaray'da gündem varsa yoksa orta saha transferi... Geçtiğimiz sezona Nzonzi, Seri ve Lemina üçlüsüyle başlayan Sarı-kırmızılı ekipte, bu isimlerle yolların ayrılması sonrası büyük bir boşluk ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'da transfer operasyonu başladı! İşte listedeki 4 yıldız

Fatih Terim'in verdiği geniş liste doğrultusunda çalışan Galatasaray yönetimi, bir defansif orta saha, bir de iki yönlü bir oyun kurucu transfer etmenin peşinde. Özellikle bu hafta Cimbom için çok kritik.

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Galatasaray'da transfer operasyonu başladı! İşte listedeki 4 yıldız

İŞTE SON DURUMLAR...
Galatasaray'ın orta saha girişimlerindeki tüm düğümlerin bir sonraki pazartesi gününe kadar çözülmesi hedefleniyor. İşte gündemdeki isimler ve transferdeki son durumları...

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Galatasaray'da transfer operasyonu başladı! İşte listedeki 4 yıldız

1) MARIO LEMINA
1 milyon Euro'ya Galatasaray'la anlaştı ancak kulübü Southampton bu kez işi yokuşa sürüyor. Son sözü İngilizler söyleyecek...

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Galatasaray'da transfer operasyonu başladı! İşte listedeki 4 yıldız

Southampton'ın beklenmedik tavrı, Galatasaray'ın tüm planlarını altüst etti. Gabonlu futbolcuyla yıllık 1 milyon Euro karşılığında el sıkışan sarı-kırmızılılar, imza için gün saymaya başlamışken, Premier Lig temsilcisinden gelen, "Ya bonservisle alırsınız ya da bizde kalır" mesajıyla sarsıldı.

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