Galatasaray'dan dev rakiplerine fark! Şampiyonlar ligi koşu mesafeleri belli oldu

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KOŞU MESAFESİ EN YÜKSEK VE DÜŞÜK OLAN TAKIMLAR

Devler Ligi'nde ilk maçların tamamlanmasının ardından koşu mesafelerinde öne çıkan takım Bayer Leverkusen oldu. Alman ekibi 118.2 km koşsa da sahasında Lokomotiv Moskova'ya 2-1 mağlup oldu.