19 Eylül 2019, Perşembe

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Galatasaray'dan dev rakiplerine fark! Şampiyonlar ligi koşu mesafeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı. Organizasyondaki tek temsilcimiz Galatasaray, Belçika deplasmanında Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı ve gruplara puanla başladı. İşte ilk hafta sonunda ortaya çıkan koşu mesafeleri...

Giriş Tarihi: 19.09.2019 20:26 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 20:26
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Galatasaray'dan dev rakiplerine fark! Şampiyonlar ligi koşu mesafeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan maçların ardından ilk hafta tamamlandı.

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Galatasaray'dan dev rakiplerine fark! Şampiyonlar ligi koşu mesafeleri belli oldu

Temsilcimiz Galatasaray, Belçika ekibi Club Brugge ile 0-0 berabere kalarak Devler Ligi'ndeki ilk puanını almış oldu.

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Galatasaray'dan dev rakiplerine fark! Şampiyonlar ligi koşu mesafeleri belli oldu

Devler Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, haftanın en az koşan takımlarından biri olurken gruptaki diğer rakiplerinden PSG ve Real Madrid'in de koşu mesafeleri dikkat çekti.

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Galatasaray'dan dev rakiplerine fark! Şampiyonlar ligi koşu mesafeleri belli oldu

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KOŞU MESAFESİ EN YÜKSEK VE DÜŞÜK OLAN TAKIMLAR
Devler Ligi'nde ilk maçların tamamlanmasının ardından koşu mesafelerinde öne çıkan takım Bayer Leverkusen oldu. Alman ekibi 118.2 km koşsa da sahasında Lokomotiv Moskova'ya 2-1 mağlup oldu.

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Galatasaray'dan dev rakiplerine fark! Şampiyonlar ligi koşu mesafeleri belli oldu

Rus ekibi de toplamda 111.8 km koştu. Leverkusen'in ardından Bayern Münih, Salzburg, Manchester City ve Leipzig de haftanın en çok koşan takımları oldular.

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