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Galatasaray'dan dev rakiplerine fark! Şampiyonlar ligi koşu mesafeleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı. Organizasyondaki tek temsilcimiz Galatasaray, Belçika deplasmanında Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı ve gruplara puanla başladı. İşte ilk hafta sonunda ortaya çıkan koşu mesafeleri...
Giriş Tarihi: 19.09.2019 20:26 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 20:26
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