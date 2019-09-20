20 Eylül 2019, Cuma
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Galatasaray'dan Ali Koç'a misilleme! '2 yıl ceza aldı'
Galatasaray Başkanı Fatih Terim ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasındaki sular durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamada Fatih Terim'i kastederek "Bir insanın sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir" demişti. Bu açıklamanın ardından Club Brugge mücadelesi sonrası konuşan Terim "Sicilin, micilin, nüfusla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz çünkü. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse, cevabını veririz. Değer bulursa herkes cevabını alacak. Her zamanki gibi" açıklamasını yapmıştı. Tüm bu olayların sonrasında ise Terim'in sicilini soran Koç'un daha önceki aldığı cezalar gündeme getirildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20.09.2019 02:18 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 06:37
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