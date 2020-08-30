Galatasaray'da flaş ayrılık! O transfer sonrası...

Finansal Fair-Play (FFP) ve harcama limiti kapsamında transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokuyan Galatasaray, kadrosuna 5 futbolcuyu katmıştı. Bu transferlerden birinin gelmesiyle birlikte, kadroda bulunan oyuncu ise sarı-kırmızılılardan ayrılma kararı aldı. İşte o isim ve detaylar...