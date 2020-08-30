30 Ağustos 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da flaş ayrılık! O transfer sonrası...

Finansal Fair-Play (FFP) ve harcama limiti kapsamında transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokuyan Galatasaray, kadrosuna 5 futbolcuyu katmıştı. Bu transferlerden birinin gelmesiyle birlikte, kadroda bulunan oyuncu ise sarı-kırmızılılardan ayrılma kararı aldı. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 30.08.2020 11:54 Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 11:55
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Galatasaray'da flaş ayrılık! O transfer sonrası...

Gelecek sezon iddialı bir kadro oluşturmak için kolları sıvayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'da flaş ayrılık! O transfer sonrası...

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yeni sezona hazırlanan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim tüm oyuncularla ayrı ayrı ilgileniyor.

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Galatasaray'da flaş ayrılık! O transfer sonrası...

Mali yönden sıkıntı yaşamak istemeyen Galatasaray yönetimi transferde hata yapmak istemiyor.

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Galatasaray'da flaş ayrılık! O transfer sonrası...

TEKNİK HEYET ŞAŞKIN!
Takımdaki eksik bölgeleri belirleyen sarı-kırmızılılar operasyonu büyük bir titizlikle yönetirken, mevcut kadrodaki bir ismin ayrılık talebi karşısında şaşkınlığa uğradı.

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Galatasaray'da flaş ayrılık! O transfer sonrası...

Galatasaray yönetimi, Fernando Muslera'nın ağır sakatlığı sonrası kaleci arayışlarına girmiş ve bu bölgeye Fatih Öztürk'ü transfer etmişti.

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