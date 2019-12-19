20 Aralık 2019, Cuma
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Galatasaray'dan dev operasyon! Roma'dan iki dünya yıldızı geliyor
Süper Lig'in 15'inci haftasında 10 kişi kalan Ankaragücü ile oynanan maçın son dakikalarında yediği 2 golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor maçında 2-0'ın rövanşını 4-0 golle kazanıp adını son 16'ya yazdırdı. Sezon sonunda hem ligde hem de kupada mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Nzonzi'yi kadro dışı bırakan sarı-kırmızılılar Fransız futbolcu üzerinden 2 dünya yıldızını kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği yıldız isimler ve transfere dair tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 19.12.2019 02:16 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 07:32
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