20 Aralık 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan dev operasyon! Roma'dan iki dünya yıldızı geliyor

Süper Lig'in 15'inci haftasında 10 kişi kalan Ankaragücü ile oynanan maçın son dakikalarında yediği 2 golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor maçında 2-0'ın rövanşını 4-0 golle kazanıp adını son 16'ya yazdırdı. Sezon sonunda hem ligde hem de kupada mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Nzonzi'yi kadro dışı bırakan sarı-kırmızılılar Fransız futbolcu üzerinden 2 dünya yıldızını kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği yıldız isimler ve transfere dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 19.12.2019 02:16 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 07:32
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Galatasaray'dan dev operasyon! Roma'dan iki dünya yıldızı geliyor

Galatasaray ocak ayı transfer dönemi öncesinde gözünü kararttı.

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Galatasaray'dan dev operasyon! Roma'dan iki dünya yıldızı geliyor

Sezon başında Falcao, Lemina, Nzonzi, Seri gibi süper yıldızları kadrosuna katan cimbom, istediği verimi alamamıştı...

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Galatasaray'dan dev operasyon! Roma'dan iki dünya yıldızı geliyor

Terim'in ilk 11'inde kesik yiyen ilk isim Seri'ydi. Fildişili yıldız, Fatih Terim'in gözüne batan ilk isim olmuş, formayı Ryan Donk ile paylaşmıştı.

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Galatasaray'dan dev operasyon! Roma'dan iki dünya yıldızı geliyor

Gelişmelerin ardından Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Andone, talihsiz bir sakatlık yaşamış ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı...

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Galatasaray'dan dev operasyon! Roma'dan iki dünya yıldızı geliyor

Falcao'nun yaklaşık 70 gün süren sakatlığı ise Cimbom'u derinden etkilemişti.

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