20 Aralık 2019, Cuma
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Fatih Terim onayı verdi! Galatasaray'a çifte Sambacı
Kötü gidişatın ardından Tuzlaspor galibiyetiyle tekrardan morallenen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazanırken, gözden çıkarılan Nzonzi ve Seri'nin yerine düşünülen isimler belli oldu. "Artık geçmişe değil geleceğe yatırım yapacağız" diyen Terim, scout ekibinin önerdiği Midtjylland'ın 8 numarası ve Cruzeiro'nun 6 numarasına onay verdi. Yönetim transferler için harekete geçti. İşte transferlere dair gelişmeler...
Giriş Tarihi: 19.12.2019 02:23 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 07:29
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