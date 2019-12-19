20 Aralık 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fatih Terim onayı verdi! Galatasaray'a çifte Sambacı

Kötü gidişatın ardından Tuzlaspor galibiyetiyle tekrardan morallenen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazanırken, gözden çıkarılan Nzonzi ve Seri'nin yerine düşünülen isimler belli oldu. "Artık geçmişe değil geleceğe yatırım yapacağız" diyen Terim, scout ekibinin önerdiği Midtjylland'ın 8 numarası ve Cruzeiro'nun 6 numarasına onay verdi. Yönetim transferler için harekete geçti. İşte transferlere dair gelişmeler...

Giriş Tarihi: 19.12.2019 02:23 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 07:29
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Fatih Terim onayı verdi! Galatasaray'a çifte Sambacı

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından Tuzla galibiyetiyle moraller yerine geldi.

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Fatih Terim onayı verdi! Galatasaray'a çifte Sambacı

İlk maçta 2-0 yenildiği rakibini 4-0 mağlup ederek kupada son 16'ya kalan sarı-kırmzıılı, ekip transfer çalışmalarını hızlandırdı.

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Fatih Terim onayı verdi! Galatasaray'a çifte Sambacı

Devre arasında kadroda önemli bir değişime gitmeyi planlayan Cimbom'da resim netleşmeye başladı.

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Fatih Terim onayı verdi! Galatasaray'a çifte Sambacı

Sezon başında yapılan transferlerden beklediği verimi alamayan Galatasaray'da öncelik orta saha olacak.

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Fatih Terim onayı verdi! Galatasaray'a çifte Sambacı

Kadro dışı bırakılan Nzonzi'nin yarı sıra Seri ile de yolları ayırmayı düşünen Sarı-Kırmızılılar, bu oyuncuların yerine iki genç Brezilyalı'yı monte etmek için harekete geçti.

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