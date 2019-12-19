Flaş sözler! "Fatih Terim şanslıdır!"

Galatasaray'da bu sezon işler yolunda gitmiyor. Avrupa'dan elendi, ligde de 'kabus' yaşıyor.

Suçlu Fatih Terim mi yoksa futbolcular mı?



UZUNDURUKAN: Fatih Terim, son iki sezonun şampiyon apoletli teknik direktörü... Ama Galatasaray'da şu ana kadar işler yolunda gitmiyor. Kötü futbol oynuyor Galatasaray.

