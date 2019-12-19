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Flaş sözler! "Fatih Terim şanslıdır!"
Galatasaray, Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamazken, Şampiyonlar Ligi'nde beklemediği sonuçlar alarak Avrupa defterini erken kapattı. Peki sarı-kırmızılı takımın kötü gitmesindeki en büyük sebep ne? Futbol otoriteleri Zeki Uzundurukan, Erman Toroğlu, Reha Kapsal ve Serkan Korkmaz, Galatasaray'ı enine boyuna analiz etti. İşte birbirinden çarpıcı tespitler...
Giriş Tarihi: 19.12.2019 01:55 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 07:28
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