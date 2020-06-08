08 Haziran 2020, Pazartesi

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Fatih Terim yeni jokerini buldu! 8 maçta...

Hafta sonu başlayacak Süper Lig için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, bu süreçte antrenmanda beklenmedik bir yıldız ortaya çıktı. Teknik direktör Fatih Terim, kalan 8 maçta oyuncuyu daha çok kullanacağı belirtilirken, yaşanan bu gelişme tecrübeli çalıştırıcıyı sevindirdi.

Giriş Tarihi: 08.06.2020 11:00
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Fatih Terim yeni jokerini buldu! 8 maçta...

Galatasaray'da corona virüsü nedeniyle lige verilen arada antrenmanların yıldızı beklenmedik bir isim oldu. İşte detaylar...

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Fatih Terim yeni jokerini buldu! 8 maçta...

Devre arasında Eskişehirspor'dan bedelsiz transfer edilen ama uyum problemi nedeniyle göze giremeyen Sekidika, o zaman yapamadığını şimdi yaptı.

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Fatih Terim yeni jokerini buldu! 8 maçta...

Milliyet'te yer alan habere göre 23 yaşındaki kanat oyuncusu, Florya'daki hazırlık sürecinin en çalışkan isimleri arasında yer alarak dikkat çekti.

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Fatih Terim yeni jokerini buldu! 8 maçta...

14 yabancının sorunsuz olduğu bir dönemde tribüne çıkacak ilk isim olarak gösterilen sarı-kırmızılı futbolcu, herkesten çok çalıştı ve teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmek elinden geleni yaptı, bunu da başardı.

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Fatih Terim yeni jokerini buldu! 8 maçta...

Antrenmanlardaki formu ile dikkat çeken Sekidika'nın fiziksel olarak iyi durumda olması teknik kadroyu sevindirdi. Bu durum nedeniyle oyuncunun kalan 8 haftada süre almasına kesin gözüyle bakılıyor.

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