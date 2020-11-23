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Galatasaray'dan Avrupa'da ses getirecek transfer! Dünya yıldızı imzaya gelecek

Sezonu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğunu kazanmak isteyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için arayışlarına şimdiden başlayan Aslan, Avrupa'da gündem olacak bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden Cimbom, deneyimli çalıştırıcının kadroda görmek istediği dünya yıldızı futbolcuyu takıma kazandırmak için düğmeye bastı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 23.11.2020 20:31 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 20:36
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Galatasaray'dan Avrupa'da ses getirecek transfer! Dünya yıldızı imzaya gelecek

Süper Lig'in son haftalarında yakaladığı çıkışla yeniden zirve yarışına dahil olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'dan Avrupa'da ses getirecek transfer! Dünya yıldızı imzaya gelecek

Aralık ayında seçime gitme kararı alan sarı-kırmızılılar, bir yandan 5 Ocak 2021'de başlayacak olan kış transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

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Galatasaray'dan Avrupa'da ses getirecek transfer! Dünya yıldızı imzaya gelecek

Yaz transfer döneminde 7 takviye yapan Aslan, ocak ayında eksik bölgeleri güçlendirerek geniş rotasyonlu bir kadro kurmayı amaçlıyor.

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Galatasaray'dan Avrupa'da ses getirecek transfer! Dünya yıldızı imzaya gelecek

Bu doğrultuda birçok bölgeye takviye yapma kararı alan Cimbom'un önceliklerinden biri de kanat transferi.

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Galatasaray'dan Avrupa'da ses getirecek transfer! Dünya yıldızı imzaya gelecek

Bu bölgeye en az bir transfer yapmak isteyen sarı-kırmızılıların eski oyuncuları Henry Onyekuru ve Garry Rodrigues ile ilgilendiği iddia edilmişti.

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