07 Ocak 2021, Perşembe

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Galatasaray'dan defansa Süper Lig'den takviye!

Özellikle son haftalarda savunmada ciddi sıkıntılar çeken Galatasaray'da rota stoper transferine çevrildi. Orta saha ve forvet hattına da takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar stoperde gözünü daha uygun maliyetli yerli isimlere çevirdi. İşte Galatasaray'ın stoperdeki yeni ismi... | Galatasaray transfer haberleri (GS transferleri)

Giriş Tarihi: 07.01.2021 10:48
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Galatasaray'dan defansa Süper Lig'den takviye!

Süper Lig'de inişli ve çıkışlı bir grafik çizen Galatasaray, devre arası transfer döneminde çalışmalarına hız verdi.

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Galatasaray'dan defansa Süper Lig'den takviye!

Sarı-kırmızılılarda, sezon içerisinde yaşanan sakatlıklar ve corona virüsü salgını nedeniyle teknik direktör Fatih Terim zaman zaman 11 kurmakta zorlanmıştı.

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Galatasaray'dan defansa Süper Lig'den takviye!

Ligin ikinci yarısına daha iddialı bir kadroyla girmeyi planlayan Galatasaray, defansa takviye yapmak için harekete geçti.

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Galatasaray'dan defansa Süper Lig'den takviye!

Aslan'ın gündeminde yerli bir isim var. İşte detaylar...

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Galatasaray'dan defansa Süper Lig'den takviye!


Galatasaray'ın Konyaspor'a 4-3 yenildiği maçta başarılı bir performans sergileyen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı sarı-kırmızılıların radarına girdi.

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