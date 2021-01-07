Galatasaray'dan defansa Süper Lig'den takviye!

Özellikle son haftalarda savunmada ciddi sıkıntılar çeken Galatasaray'da rota stoper transferine çevrildi. Orta saha ve forvet hattına da takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar stoperde gözünü daha uygun maliyetli yerli isimlere çevirdi. İşte Galatasaray'ın stoperdeki yeni ismi... | Galatasaray transfer haberleri (GS transferleri)