05 Ocak 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Onyekuru ilk idmanına çıktı

Ara transfer döneminde hızlı giriş yapan Galatasaray eski yıldızı Onyekuru'yu Monaco'dan kiralık olarak kadrosuna kattı. Nijeryalı yıldız sarı kırmızılı formasıyla ilk idmanına çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.01.2020 19:43 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 19:59
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Galatasaray'da Onyekuru ilk idmanına çıktı

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı çift antrenmanla devam etti.

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Galatasaray'da Onyekuru ilk idmanına çıktı

Sarı kırmızılı ekipte Monaco'dan kiralık olarak kadroya katılan Henry Onyekuru, akşam antrenmanında takımla birlikte çalıştı.

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Galatasaray'da Onyekuru ilk idmanına çıktı
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Galatasaray'da Onyekuru ilk idmanına çıktı
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Galatasaray'da Onyekuru ilk idmanına çıktı

Galatasaray'ın, Fransız ekibi Monaco'dan kiralamak için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdiği Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı takımla ilk idmanına çıktı.

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