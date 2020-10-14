Galatasaray'da Fatih Terim'den iki yıldıza uyarı! Kadro dışı...

Teknik direktör Fatih Terim'in her iki futbolcuyla ilgili nasıl bir strateji izleyeceği büyük merakla bekleniyor. Başkan Mustafa Cengiz'in adeta hedef gösterdiği ve resmi siteden pandemi dönemine ilişkin ücretlerinde indirim yapılmasını kabul etmemelerine karşın yüzde 15 indirimli maaş verildiği belirtilen iki yıldızla ilgili Terim'i verilmesi zor bir karar bekliyor.