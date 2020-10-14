14 Ekim 2020, Çarşamba

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Galatasaray'da Fatih Terim'den iki yıldıza uyarı! Kadro dışı...

Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in iki yıldız isimle görüşeceği ve durumlarında değişme olmazsa iki futbolcunun da kadro dışı bırakılacağı öğrenildi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 14.10.2020 15:36 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 15:38
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Galatasaray'da Fatih Terim'den iki yıldıza uyarı! Kadro dışı...

Glasgow Rangers ve Kasımpaşa yenilgileriyle sarsılan Galatasaray'da oklar iki yıldız üzerinde toplanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte Sofiane Feghouli ile Younes Belhanda bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'da Fatih Terim'den iki yıldıza uyarı! Kadro dışı...

Teknik direktör Fatih Terim'in her iki futbolcuyla ilgili nasıl bir strateji izleyeceği büyük merakla bekleniyor. Başkan Mustafa Cengiz'in adeta hedef gösterdiği ve resmi siteden pandemi dönemine ilişkin ücretlerinde indirim yapılmasını kabul etmemelerine karşın yüzde 15 indirimli maaş verildiği belirtilen iki yıldızla ilgili Terim'i verilmesi zor bir karar bekliyor.

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Galatasaray'da Fatih Terim'den iki yıldıza uyarı! Kadro dışı...

İLK SEÇENEK: UZLAŞI

Deneyimli teknik adamın önünde iki seçenek bulunuyor. Bunlardan ilki oyuncuları kazanmaya çalışmak olacak.

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Galatasaray'da Fatih Terim'den iki yıldıza uyarı! Kadro dışı...

Sınırlı kadro nedeniyle Belhanda ve Feghouli'yi oynatmayı sürdürmek ve tekrar sahaya motive olmalarını sağlamak ilk seçenek olarak gündemde duruyor.

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Galatasaray'da Fatih Terim'den iki yıldıza uyarı! Kadro dışı...

Rangers ve Kasımpaşa maçlarındaki performansları nedeniyle tepki toplayan Feghouli ve Belhanda öncelikle özel bir görüşme yapılacak.

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