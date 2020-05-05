05 Mayıs 2020, Salı
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Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer! Barcelona da istemişti...
Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılarak hayatı durma noktasına getiren ve spor müsabakalarını da etkileyerek liglerin ertelenmesine neden olan yeni tip corona virüsü salgını (Covid-19) sonrası yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Gelecek sezon geniş rotasyonlu ve dinamik bir kadro oluşturmayı planlayan sarı-kırmızılılar, İspanyol devi Barcelona'nın da gündemine gelen yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Son dakika Galatasaray haberleri...
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