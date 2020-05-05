05 Mayıs 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer! Barcelona da istemişti...

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılarak hayatı durma noktasına getiren ve spor müsabakalarını da etkileyerek liglerin ertelenmesine neden olan yeni tip corona virüsü salgını (Covid-19) sonrası yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Gelecek sezon geniş rotasyonlu ve dinamik bir kadro oluşturmayı planlayan sarı-kırmızılılar, İspanyol devi Barcelona'nın da gündemine gelen yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 05.05.2020 15:00 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 15:17
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Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer! Barcelona da istemişti...

Hayatın normal akışını büyük ölçüde etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle ligler ertelenirken, pandemiden en çok etkilenen kulüplerden birisi Galatasaray olmuştu.

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Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer! Barcelona da istemişti...

Sarı-kırmızılılarda ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay, yönetici Mahmut Recevik ve teknik direktör Fatih Terim'in corona virüsü testlerinin pozitif çıkması camiada büyük bir şok etkisi yaratmıştı.

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Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer! Barcelona da istemişti...

Gördükleri tedavinin ardından 4 ismin de iyileşmesi sonrası derin bir nefes alan Cimbom'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

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Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer! Barcelona da istemişti...

Sezonun sona ermesiyle birlikte iç ve dış transferde radikal kararlar almayı planlayan sarı-kırmızılılar, takımdan gönderilecek isimleri belirledi.

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Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer! Barcelona da istemişti...

Sözleşmeleri sona eren Mariano ve Nagatomo'yu takımdan gönderecek olan Cimbom, sezon başında kiralanan Seri ve Andone ile de yola devam etmeyecek.

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