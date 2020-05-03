03 Mayıs 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Andone'nin yerine genç yıldız! Falcao devrede...

Galatasaray, forvete bir Kolombiyalı daha alıyor. Florin Andone ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, bonservisi Watford'da olan ve Real Zaragoza'da oynayan Luis Suarez'i kiralamayı planlıyor.

Giriş Tarihi: 03.05.2020 02:17 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 06:39
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Andone'nin yerine genç yıldız! Falcao devrede...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına odaklanan Galatasaray'da gündeme yeni isimler gelmeye devam ediyor.

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Andone'nin yerine genç yıldız! Falcao devrede...

Sezon sonunda Florin Andone'nin kiralık sözleşmesinin bitecek olmasından dolayı Cimbom, yeni golcü arayışlarına başladı.

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Andone'nin yerine genç yıldız! Falcao devrede...

Galatasaray'da gündeme ise Falcao gibi Kolombiyalı Luis Suarez geldi.

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Andone'nin yerine genç yıldız! Falcao devrede...

Sarı-kırmızılılar yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonu ile kiralayacak kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapıyor.

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Andone'nin yerine genç yıldız! Falcao devrede...

CİMBOM'UN TERCİHİ LUIS SUAREZ

Yeni sezonda genç ağırlıklı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray yönetimi, tercihini yine Kolombiyalıdan yana kullanmaya hazırlanıyor.

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