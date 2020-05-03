Andone'nin yerine genç yıldız! Falcao devrede...

Galatasaray, forvete bir Kolombiyalı daha alıyor. Florin Andone ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, bonservisi Watford'da olan ve Real Zaragoza'da oynayan Luis Suarez'i kiralamayı planlıyor.