30 Haziran 2020, Salı

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Fatih Terim neşteri vurdu! Tam 14 isim

Corona virüsü nedeniyle verilen aradan sonra lig'e kötü başlayan Galatasaray'da puan kayıpları şampiyonluktan uzaklaşmaya neden oldu. En son Başakşehir ile 1-1 berabere kalan sarı kırmızılı ekipte gözler gelecek sezona çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim, kadroda büyük değişikliğe gitmeyi planlıyor. İşte tecrübeli teknik adamın futbolcular hakkındaki o raporu...

Giriş Tarihi: 30.06.2020 10:24 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 10:25
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Fatih Terim neşteri vurdu! Tam 14 isim

Yeni sezonda yerli transfer operasyonunda Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya ile görüşmelerde bulunduğu belirtilen sarı kırmızılılar; sağ bek, orta saha, kanat ve forvet transferlerini düşünüyor.

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Fatih Terim neşteri vurdu! Tam 14 isim

Galatasaray'ın teknik ekibi scout ekibinden gelen önerileri de masaya yatırarak genç isimlere yatırım yapmak istiyor. Corona virüsü salgını, gelişmeleri sekteye uğratırken planların gerçekleşmesi için hem 60 milyon Euro'luk profesyonel futbolcu giderinin azaltılması hem de bazı oyuncu satışlarına ihtiyaç duyulacak.

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Fatih Terim neşteri vurdu! Tam 14 isim

Sarı kırmızılılar sadece gönderilecek isimlerle yaklaşık 150 milyon TL'lik maaş yükünden kurtulacak. İşte Galatasaray'ın nakite çevirebileceği opsiyonlar, ayrılması muhtemel isimler;

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Fatih Terim neşteri vurdu! Tam 14 isim

Galatasaray'da ilk ayrılık Florin Andone ile oldu. Aslan, Rize'de ağır bir sakatlık daha yaşayan Rumen forvetle yolları ayırdı. Andone'nin Galatasaray'a maliyeti ise 3.2 milyon Euro'ydu...

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Fatih Terim neşteri vurdu! Tam 14 isim

JIMMY DURMAZ

Sezon başındaki transfer sürprizlerinden olan Jimmy Durmaz, teknik direktör Fatih Terim'in alternatifleri arasına dahi giremedi. Yeni sezonda Galatasaray'da olmayacak.

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