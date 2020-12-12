Galatasaray'dan çifte transfer! Fatih Terim talimatı verdi

Sabah'ta yer alan habere göre sezonun ikinci yarısında ligde haftada iki maç maratonuna girecek olan ve yoğun tempoda Taylan Antalyalı'yı alternatifsiz bırakmak istemeyen Galatasaray, Salih Uçan'ın yanı sıra Aytaç Kara'yı da transfer listesine dahil etti.