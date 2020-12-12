12 Aralık 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan çifte transfer! Fatih Terim talimatı verdi

Son haftalardaki yükselen performansıyla dikkat çeken Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarına devam ediyor. Ocak ayında özellikle orta saha mevkine takviyeler yapmayı planlayan sarı-kırmızılılarda listedeki 2 isim ortaya çıkarken, tecrübeli çalıştırıcının transfer talimatını verdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.12.2020 09:24
ABONE OL
  • 1
  • 7
Galatasaray'dan çifte transfer! Fatih Terim talimatı verdi

Süper Lig'de son haftalarda topladığı puanlarla zirve yarışında iddialı konuma gelen Galatasaray, devre arasında takıma önemli takviyeler yapmayı planlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Galatasaray'dan çifte transfer! Fatih Terim talimatı verdi

Sarı-kırmızılı takım, ocak ayı transfer döneminde özellikle orta saha mevkisi için alternatif oluşturma peşinde...

  • 3
  • 7
Galatasaray'dan çifte transfer! Fatih Terim talimatı verdi

Teknik direktör Fatih Terim'in bu doğrultuda istediği ilk ismin Alanyaspor'da forma giyen eski Fenerbahçeli Salih Uçan olduğu ifade edilmişti. Aynı bölgeye bir aday daha çıktı.

  • 4
  • 7
Galatasaray'dan çifte transfer! Fatih Terim talimatı verdi

Sabah'ta yer alan habere göre sezonun ikinci yarısında ligde haftada iki maç maratonuna girecek olan ve yoğun tempoda Taylan Antalyalı'yı alternatifsiz bırakmak istemeyen Galatasaray, Salih Uçan'ın yanı sıra Aytaç Kara'yı da transfer listesine dahil etti.

  • 5
  • 7
Galatasaray'dan çifte transfer! Fatih Terim talimatı verdi

Kasımpaşa'da yönetimle problemler yaşayan Aytaç'ın devre arasında durumu takip edilecek. Uygun maliyetli olması halinde kadroya katılacak.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör