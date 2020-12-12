12 Aralık 2020, Cumartesi

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Galatasaray stoper hedefini belirledi! Luyindama veya Marcao...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Ara transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Luyindama ve Marcao'ya iyi bir teklif gelmesi halinde satılmasını planlayan sarı-kırmızılı kurmaylar, listesine bu isimlere alternatif olarak birisini aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.12.2020 11:18 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 11:55
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Galatasaray stoper hedefini belirledi! Luyindama veya Marcao...

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, devre arası transfer döneminde özellikle orta saha ve stoper mevkilerinde operasyon yapacak.

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Galatasaray stoper hedefini belirledi! Luyindama veya Marcao...

Sarı-kırmızılı takımın ilk planı, Marcao ve Luyindama'dan birini yüksek bir bonservis bedeliyle satıp yerine makul fiyatta alternatif bulmak...

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Galatasaray stoper hedefini belirledi! Luyindama veya Marcao...

Marcao ve Luyindama'nın talipleri çıkmasıyla şimdiden stoper alternatiflerini belirleyen Galatasaray'da, Maxime Leverbe ismi gündeme geldi.

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Galatasaray stoper hedefini belirledi! Luyindama veya Marcao...

İtalyan ekibi Chievo'da oynayan 23 yaşındaki Fransız stoperin, scout ekibinin dikkatini çektiği kaydedildi.

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Galatasaray stoper hedefini belirledi! Luyindama veya Marcao...

1.88 boyundaki sağ ayaklı futbolcu, geçen sezon Sampdoria'dan 600 bin euro'ya kadroya katıldı. Bu sezon Serie B'de 9, İtalya Kupası'nda tek maça çıkan Leverbe, 1 de gol attı.

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