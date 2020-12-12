Galatasaray stoper hedefini belirledi! Luyindama veya Marcao...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Ara transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Luyindama ve Marcao'ya iyi bir teklif gelmesi halinde satılmasını planlayan sarı-kırmızılı kurmaylar, listesine bu isimlere alternatif olarak birisini aldı. İşte detaylar...