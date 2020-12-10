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Galatasaray transferde gözünü kararttı! 3 bomba birden

Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetlerle lider Aytemiz Alanyaspor ile puanını eşitleyen Galatasaray'da ocak ayı için çalışmalar hızlandı. Bu sezon sakatlıklar ve corona virüsü vakaları nedeniyle birçok oyuncusundan faydalanamayan sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde 3 yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için düğmeye bastı. İşte o isimler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 10.12.2020 20:21 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 20:31
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Galatasaray transferde gözünü kararttı! 3 bomba birden

Ziraat Türkiye Kupası son 32 turunda Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da moraller yerinde.

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Galatasaray transferde gözünü kararttı! 3 bomba birden

Ligde aldığı üst üste galibiyetlerle zirve yarışına ortak olan Cimbom, 11. haftayı averaj farkıyla 2. sırada tamamladı.

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Galatasaray transferde gözünü kararttı! 3 bomba birden

Yönetim-Terim krizinin çözüme kavuşmasının ardından adeta şaha kalkan Aslan, başkanlık seçiminin iptal edilmesi sonrası gözünü transfere çevirdi.

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Galatasaray transferde gözünü kararttı! 3 bomba birden

Sezon başında takıma istediği takviyeleri tam olarak yapamayan sarı-kırmızılılar, devre arasında bu durumu telafi etmeyi amaçlıyor.

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Galatasaray transferde gözünü kararttı! 3 bomba birden

2. sıraya yükselerek şampiyonluk için uzun maratonda yeniden motive olan Fatih Terim ve talebeleri yeni gelecek takviyelerle birlikte daha da güçlü bir yedek kulübesine sahip olacak.

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