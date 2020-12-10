Galatasaray transferde gözünü kararttı! 3 bomba birden

Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetlerle lider Aytemiz Alanyaspor ile puanını eşitleyen Galatasaray'da ocak ayı için çalışmalar hızlandı. Bu sezon sakatlıklar ve corona virüsü vakaları nedeniyle birçok oyuncusundan faydalanamayan sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde 3 yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için düğmeye bastı. İşte o isimler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 10.12.2020 20:21 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 20:31 ABONE OL