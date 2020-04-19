19 Nisan 2020, Pazar

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Galatasaray'a tanıdık isim! Radamel Falcao'nun yerine...

Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e verilen aranın ardından Galatasaray, bu fırsattan istifade ederek gelecek sezonun yapılandırmasını sürdürüyor. Bu kapsamda forvet hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Süper Lig'i yakından tanıyan bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.04.2020 11:16 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020 11:20
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Galatasaray'a tanıdık isim! Radamel Falcao'nun yerine...

Galatasaray'ın yeni sezona yönelik golcü planları ile ilgili birçok isim ortaya atılırken Süper Lig'i yakından tanıyan bir ismin de adaylar arasına dahil edildiği öne sürüldü.

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Galatasaray'a tanıdık isim! Radamel Falcao'nun yerine...

Yeni Asır'da yer alan habere göre sarı-kırmızılı takım, daha önce Akhisarspor forması da giyen Oumar Niasse'ı gündemine aldı.

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Galatasaray'a tanıdık isim! Radamel Falcao'nun yerine...

Everton formasını giyen 30 yaşındaki Senegalli yıldız Niasse, bu sezon Premier Lig'de sadece 22 dakika süre alırken futbolcunun eski günlerine dönmek için daha fazla oynayabileceği bir takım arayışında olduğu ile sürüldü.

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Galatasaray'a tanıdık isim! Radamel Falcao'nun yerine...

Bonservis problemi olmayan yıldız isimle önümüzdeki günlerde görüşme masasına oturulacağı bildirildi. 2013-2014 sezonunda Akhisarspor formasını giyen oyuncu transferi halinde 6 yıl sonra Türkiye'ye dönüş yapacak.

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Galatasaray'a tanıdık isim! Radamel Falcao'nun yerine...

Aslan'ın listesindeki diğer yıldız adayları ile de temasını sürdürdüğü bilinirken bu isimler arasında Brescia forması giyen Balotelli, Tigres'in tecrübeli ismi Enner Valencia, West Bromwich'den Kanu ve Al Hilal'de görev yapan eski golcüsü Gomis de yer alıyor.

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