02 Haziran 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Belhanda ve Onyekuru'nun yerine...

Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan ve oyuncu arayışlarını hızlandıran Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Satış listesine konulan Younes Belhanda ve sezon sonunda Monaco'ya dönecek olan Henry Onyekuru ile yollarını ayırması beklenen sarı-kırmızılılar, iki oyuncunun alternatiflerini belirledi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 02.06.2020 00:59 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 06:37
ABONE OL
  • 1
  • 14
Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Belhanda ve Onyekuru'nun yerine...

Corona virüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig 12 Haziran tarihinde kaldığı yerden devam edecek. Gelecek sezon için elini çabuk tutmaya çalışan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

  • 2
  • 14
Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Belhanda ve Onyekuru'nun yerine...

Yeni sezonda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Cimbom, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket edecek.

  • 3
  • 14
Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Belhanda ve Onyekuru'nun yerine...

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

  • 4
  • 14
Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Belhanda ve Onyekuru'nun yerine...

Belhanda'yı satmayı düşünen ve Onyekuru için henüz Monaco'yu ikna edemeyen sarı kırmızılılar iki Rumen futbolcuyu gündemine aldı.

  • 5
  • 14
Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Belhanda ve Onyekuru'nun yerine...

Fotomaç'ın haberine göre, Cimbom'un Ajax'ta forma giyen Razvan Marin ve FCSB'de oynayan Florinel Coman'u istediği iddia edildi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör