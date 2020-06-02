Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Belhanda ve Onyekuru'nun yerine...

Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan ve oyuncu arayışlarını hızlandıran Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Satış listesine konulan Younes Belhanda ve sezon sonunda Monaco'ya dönecek olan Henry Onyekuru ile yollarını ayırması beklenen sarı-kırmızılılar, iki oyuncunun alternatiflerini belirledi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...