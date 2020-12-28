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Beşiktaş istedi Galatasaray transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte takviye çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı geldi. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibinin de gündemine aldığı yıldız futbolcunun transferinde mutlu sona ulaştı. İşte o isim ve sözleşme detayları... | Son dakika transfer haberleri

Giriş Tarihi: 28.12.2020 13:26 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 13:32
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Beşiktaş istedi Galatasaray transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları

Süper Lig'de zirvenin yeni sahibi Galatasaray, ocak ayının ilk transfer hamlesini yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim daha önce transferle ilgili yaptığı açıklamada ocak ayının hızlı geçeceğini açıklamıştı.

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Beşiktaş istedi Galatasaray transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları

Terim, "Galatasaray olarak ocak aylarını iyi kullanan bir kulübüz. Ümit ederim bu sefer de iyi kullanırız. Başkanımız, yöneticilerimiz, oyuncu izleme ekibi, teknik heyet ve sportif direktör departmanı ile görüşmelerimiz sürüyor. Kafamızda bazı şeyler var." ifadelerini kullanmıştı.

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Beşiktaş istedi Galatasaray transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları

Galatasaray yönetimi tecrübeli çalıştırıcının istediği isimlerle görüşmelere başladı ve yıldız futbolcuyla 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

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Beşiktaş istedi Galatasaray transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları

İLK TRANSFER AYTAÇ

Süper Lig'in lideri Galatasaray devre arası transfer dönemine hızlı giriyor. Sarı-Kırmızılı takım bir süredir görüşme halinde olduğu Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara ve kulübüyle anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcu Sarı-Kırmızılı takımın devre arasındaki ilk transferi olacak.

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Beşiktaş istedi Galatasaray transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları

Galatasaray Aytaç Kara için Kasımpaşa ve oyuncuyla anlaşmaya vardı. Kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek Aytaç için bonservis bedeli ödenmeyecek. Kısa süre içinde Aytaç ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

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