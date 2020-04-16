16 Nisan 2020, Perşembe
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Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Fatih Terim ısrarla istedi
Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası liglerin ertelenmesinin ardından transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda somut adımlar atmaya hazırlanan yönetim, Fatih Terim'in ısrarla istediği yıldız futbolcu için harekete geçti. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
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