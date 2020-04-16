16 Nisan 2020, Perşembe

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Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Fatih Terim ısrarla istedi

Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası liglerin ertelenmesinin ardından transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda somut adımlar atmaya hazırlanan yönetim, Fatih Terim'in ısrarla istediği yıldız futbolcu için harekete geçti. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 16.04.2020 09:55 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 10:12
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Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Fatih Terim ısrarla istedi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel bir salgın haline gelen yeni tip corona virüsü (Covid-19) sonrası hayat dururken, pandemiden en çok etkilenen kulüplerden birisi de Galatasaray olmuştu.

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Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Fatih Terim ısrarla istedi

Sarı-kırmızılılarda başkanvekili Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay, yönetici Mahmut Recevik ve teknik direktör Fatih Terim'e yapılan corona virüsü testlerinin pozitif çıkması sonrası sarı-kırmızılılarda büyük bir şok yaşanmıştı.

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Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Fatih Terim ısrarla istedi

Testleri pozitif çıkan 4 ismin de sağlıklarına kavuşması sonrası gözünü yaz transfer dönemine çeviren Cimbom'da oyuncu arayışları hızlandı.

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Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Fatih Terim ısrarla istedi

Lige verilen arayı en verimli şekilde değerlendirmek isteyen Galatasaray, yeni sezonda takımı gençleştirmeyi ve yerli oyuncu sayısını artırmayı amaçlıyor.

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Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Fatih Terim ısrarla istedi

Bu doğrultuda 30 yaş üstü bazı oyuncularla yollarını ayıracak olan Aslan; Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Nazım Sangare ve Okay Yokuşlu gibi isimleri de kadrosuna katarak yerli rotasyonunu genişletmeyi hedefliyor.

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