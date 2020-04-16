16 Nisan 2020, Perşembe

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Galatasaray'da operasyon başladı! Falcao, Feghouli ve Muslera...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası ortaya çıkan maddi sıkıntılar sonrası oyuncularla maaş indirimi konusunda görüşme yapmayı planlayan Galatasaray'da yapılacak teklif hazırlanırken, başta en çok kazanan futbolcular Falcao, Feghouli ve Muslera olmak üzere yeni maaşlar da belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.04.2020 11:23 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 11:38
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Galatasaray'da operasyon başladı! Falcao, Feghouli ve Muslera...

Galatasaray'da maaş bütçesi yönetim kararıyla düşürülüyor. Son gerçekleşen Kulüpler Birliği toplantısında, futbolcu sözleşmelerinin dondurulmasına kadar varan radikal kararlar alınırken, Galatasaray cephesinde de yeni teklif paketi hazırlandı.

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Galatasaray'da operasyon başladı! Falcao, Feghouli ve Muslera...

Buna göre mevcut kadrodaki oyunculara ilk etapta yüzde 30 oranında maaş indirimi önerilecek. Bu doğrultuda, geçtiğimiz günlerde "Gereken neyse yapmaya hazırım" mesajını veren Radamel Falcao'ya, yıllık 5 milyon Euro garanti ücret yerine 3.5 milyon Euro teklif edilecek.

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Galatasaray'da operasyon başladı! Falcao, Feghouli ve Muslera...

Takımın en çok kazanan ikinci yıldızı olan Sofiane Feghouli'ye, 3.8 milyon Euro yerine 2.7 milyon Euro verilecek.

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Galatasaray'da operasyon başladı! Falcao, Feghouli ve Muslera...

Maaş skalasındaki üçüncü isim olan Fernando Muslera'ya da 3.5 milyon Euro yerine 2.5 milyon Euro yıllık ücret önerilecek.

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Galatasaray'da operasyon başladı! Falcao, Feghouli ve Muslera...

TRANSFERE 1.5 MİLYON EURO LİMİTİ

Fanatik'in haberine göre, bundan sonra yapılacak transferlerde ise 1.5 milyon Euro limiti yine gündemde olacak.

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