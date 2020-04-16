Galatasaray'da operasyon başladı! Falcao, Feghouli ve Muslera...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası ortaya çıkan maddi sıkıntılar sonrası oyuncularla maaş indirimi konusunda görüşme yapmayı planlayan Galatasaray'da yapılacak teklif hazırlanırken, başta en çok kazanan futbolcular Falcao, Feghouli ve Muslera olmak üzere yeni maaşlar da belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 16.04.2020 11:23 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 11:38 ABONE OL