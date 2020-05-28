Galatasaray'da flaş Mert Hakan Yandaş gelişmesi! Alex Telles...

Yeni sezon için oyuncu arayışlarını sürdüren ve Demir Grup Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş ile prensip anlaşması sağladığı öne sürülen Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de devrede olduğu 25 yaşındaki futbolcunun transferini Alex Telles sayesinde bitirecek. İşte detaylar...