28 Mayıs 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da flaş Mert Hakan Yandaş gelişmesi! Alex Telles...

Yeni sezon için oyuncu arayışlarını sürdüren ve Demir Grup Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş ile prensip anlaşması sağladığı öne sürülen Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de devrede olduğu 25 yaşındaki futbolcunun transferini Alex Telles sayesinde bitirecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.05.2020 02:17 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 06:36
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Galatasaray'da flaş Mert Hakan Yandaş gelişmesi! Alex Telles...

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, 4 yıl önce 6.5 milyon euro karşılığında Porto'ya sattığı Alex Telles'ten yine para kazandı.

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Galatasaray'da flaş Mert Hakan Yandaş gelişmesi! Alex Telles...

Önce ertelenen sonra da tescil edilen Fransa Ligi'ni zirvede tamamlayan Paris-Saint Germain, Brezilyalı sol beki kadrosuna katmak üzere.

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Galatasaray'da flaş Mert Hakan Yandaş gelişmesi! Alex Telles...

A Bola'nın haberine göre taraflar 25 milyon Euro bonservis bedelinde büyük ölçüde anlaşma sağladı.

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Galatasaray'da flaş Mert Hakan Yandaş gelişmesi! Alex Telles...

Porto ile yapılan mukaveleye Telles'in satış kârından yüzde 10 pay maddesi koyduran Cimbom, bu transferden 1 milyon 850 bin euro kazanacak.

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Galatasaray'da flaş Mert Hakan Yandaş gelişmesi! Alex Telles...

14 MİLYON TL BULUNDU

Sabah'ın haberine göre; Sarı-kırmızılılar, bu rakamı yine transferde kullanacak. Sivas'ta forma giyen ve anlaşmaya varılan Mert Hakan Yandaş için Telles sayesinde kaynak oluştu

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