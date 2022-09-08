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Galatasaray’da transferlerden sonra sıra ayrılacaklarda! 5 isim yolcu

Galatasaray’da transferlerden sonra sıra ayrılacaklarda! 5 isim yolcu

Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılarda transfer döneminin kapanmasına saatler kala hareketli saatler yaşanıyor. Galatasaray, Milot Rashica, Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross ve Mata'yı kadrosuna katarken sıra ayrılacak isimlere geldi. İşte Okan Buruk'un raporlarıyla sarı-kırmızılı takımdan ayrılacak isimler... (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 08.09.2022- 09:58 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022- 10:39
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