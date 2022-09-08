Galatasaray’da transferlerden sonra sıra ayrılacaklarda! 5 isim yolcu

Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, transferin kapanmasına kısa bir süre kala Milot Rashica, Icardi, Yusuf Demir ve Mathias Ross'u İstanbul'a getirdi. Ayrıca İspanyol yıldız Juan Mata ile de anlaşma sağlandı. Galatasaray'da bu transferlerden sonra sıra ayrılacak isimlere geldi. Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimlerle ilgili de hummalı bir çalışma var. İşte Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler… Galatasaray'da Luyindama Antalyaspor'a imza için şehre gitti. 28 yaşındaki oyuncunun 1 sezon Akdeniz ekibine kiralanması bekleniyor. Luyindama geçtiğimiz sezonu Suudi Arabistan ekibi Taawon'da geçirmişti. Demokratik Kongolu stoperin sarı-kırmızılılarla 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'da bir başka takımdan ayrılacak isim Oğulcan Çağlayan… 26 yaşındaki oyuncunun yeni adresinin Giresunspor olacağı gelen bilgiler arasında. Oğulcan'ın Galatasaray ile 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Galatasaray'da 2 sürpriz ayrılık daha yaşanmak üzere… Sarı-kırmızılılarda Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ın kiralık olarak Ankaragücü'ne gideceği ifade edildi. Taylan Antalyalı geçtiğimiz sezon 42 maçta görev almıştı. Milli futbolcu bu maçlarda 1 asist katkısında bulundu. Taylan geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla beklentilerin altında kalmış ve eleştiri oklarının hedefi olmuştu. 27 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızılı takım ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Emre Kılınç ise geçtiğimiz sezon 37 maça çıktı. Milli oyuncu bu maçlarda 5 gol 3 asistle oynadı. Emre Kılınç'ın sarı-kırmızılı takım ile 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'da takımdan ayrılan isimlerden biri de Ömer Bayram oldu. 31 yaşındaki oyuncuyla Giresunspor ile Eyüpspor ilgileniyordu. Deneyimli sol bekin İstanbul'da kalmak istediği ve Eyüpspor'a gitmek üzere olduğu gelen bilgiler arasında. Ömer Bayram'ın sarı-kırmızılı takımla 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.