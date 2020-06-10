10 Haziran 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan bir bomba daha! Ön protokol imzalandı

Mert Hakan ve Emre Kılınç'ı kadrosuna katan sarı-kırmızlılar, Çaykur Rize ile sözleşmesi biten 24 yaşındaki futbolcu ile de söz kesti. Oğulcan ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 10.06.2020 01:43 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 06:36
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Galatasaray'dan bir bomba daha! Ön protokol imzalandı

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor ve şampiyonluk planları yapılıyor.

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Galatasaray'dan bir bomba daha! Ön protokol imzalandı

Sezon sonunda kupayı kaldırıp tekrar Şampiyonlar Ligi'ne gitmenin hesaplarını yapan Aslan'da kadro büyük ölçüde değişecek.

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Galatasaray'dan bir bomba daha! Ön protokol imzalandı

Kiralık futbolcular ile yolların ayrılması planlanan sarı-kırmızılılarda o bölgelere transfer yapılması için de girişimler devam ediyor.

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Galatasaray'dan bir bomba daha! Ön protokol imzalandı

Fatih Terim'in isteği doğrultusunda oyuncu arayışlarını sürdüren ve yeni sezon öncesi birçok isimle temasa geçen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşanıyor.

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Galatasaray'dan bir bomba daha! Ön protokol imzalandı

Türkiye Futbol Federasyonu gelecek sezondan itibaren yabancı kontenjanı düşürmeye hazırlanırken bu durum sarı-kırmızılı takımı harekete geçirdi.

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