4 oyuncuyla anlaşıldı! İşte 2021 model Galatasaray...

Sabah'ta yer alan habere göre henüz bonservis bütçesi oluşturamayan sarı-kırmızılılar, çözümü serbest kalacak oyuncularda buldu. Galatasaray'ın şu ana kadar anlaştığı 4 oyuncu da kulüpleri ile sözleşmelerini uzatmadılar ve sezon sonunda serbest kalıyorlar.