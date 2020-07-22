22 Temmuz 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

4 oyuncuyla anlaşıldı! İşte 2021 model Galatasaray...

Süper Lig'de bitime sayılı günler kala transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, gerek UEFA Finansal Fair Play (FFP) gerekse yeni yabancı kuralı gereğince yerli ve ucuz isimlere yönelmişti. Bu kapsamda sarı-kırmızılılar 4 isimle anlaştı bile. İşte 2021 model Galatasaray...

Giriş Tarihi: 22.07.2020 12:47
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4 oyuncuyla anlaşıldı! İşte 2021 model Galatasaray...

UEFA ile 2018'de imzaladığı Finansal Fair Play anlaşması devam eden Galatasaray, satmadan bonservis harcaması yapamıyor. Satış listesine koyulan Falcao, Feghouli, Belhanda, Diagne ve Babel için kulübe teklif gelmedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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4 oyuncuyla anlaşıldı! İşte 2021 model Galatasaray...

Sabah'ta yer alan habere göre henüz bonservis bütçesi oluşturamayan sarı-kırmızılılar, çözümü serbest kalacak oyuncularda buldu. Galatasaray'ın şu ana kadar anlaştığı 4 oyuncu da kulüpleri ile sözleşmelerini uzatmadılar ve sezon sonunda serbest kalıyorlar.

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4 oyuncuyla anlaşıldı! İşte 2021 model Galatasaray...

Sivasspor'dan Emre Kılınç, Çaykur Rize'den Oğulcan Çağlayan, Erzincanspor'dan Kerem Aktürkoğlu ve Olympiakos'tan Omar Elabdellaoui yeni sezonda parçalı formayı giyecekler ve sarı-kırmızılı kulüp bonservis bedeli ödemeyecek. İşte 2021 model Galatasaray...

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4 oyuncuyla anlaşıldı! İşte 2021 model Galatasaray...

Fernando Muslera

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4 oyuncuyla anlaşıldı! İşte 2021 model Galatasaray...

Emin Bayram

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