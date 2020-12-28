Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Sudan ucuza gelecek

Sezonun ikinci yarısı için kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ocak ayında yapacağı birkaç eklemeyle şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Aslan, teknik direktör Fatih Terim'in Merih Demiral'a benzettiği ismi renklerine bağlamak için düğmeye bastı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 28.12.2020 17:33 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 17:37 ABONE OL