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Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Sudan ucuza gelecek

Sezonun ikinci yarısı için kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ocak ayında yapacağı birkaç eklemeyle şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Aslan, teknik direktör Fatih Terim'in Merih Demiral'a benzettiği ismi renklerine bağlamak için düğmeye bastı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 28.12.2020 17:33 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 17:37
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Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Sudan ucuza gelecek

Süper Lig'in 15. haftasındaki kritik maçta Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da gözler Antalyaspor maçına çevrildi.

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Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Sudan ucuza gelecek

2020 yılını lider bitirmeyi garantileyen sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nda ağırlayacağı Akdeniz ekibini mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor.

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Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Sudan ucuza gelecek

Cimbom'da karşılaşmanın hazırlıkları tam gaz devam ederken, 5 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi için de çalışmalar hızlandı.

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Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Sudan ucuza gelecek

Sarı-kırmızılılar, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk kupasını müzesine götürmek istiyor.

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Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Sudan ucuza gelecek

Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket eden Galatasaray'da öncelik stoper, orta saha ve kanat bölgelerine verildi.

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