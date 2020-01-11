11 Ocak 2020, Cumartesi

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Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın yeni stoperi

Galatasaray'da son dakika flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ara transfer dönemine hızlı başlayan Galatasaray; Monaco'dan Henry Onyekuru, Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi ve Sekidika'yı da kadrosuna katmıştı. Stoper arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Teknik Direktör Fatih Terim'de stoper konusundaki son kararını yönetime iletti. Galatasaray yönetimi de bu kararın ardından girişimlerini sıklaştırdı. İşte Fatih Terim'in kararı ve Galatasaray'a transfer olması beklenen isimler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 11.01.2020 00:52
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Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın yeni stoperi

Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'in ilk yarısında beklediği performansı gösteremeyen sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde de beklenileni veremedi.

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Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın yeni stoperi

İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla 27 puanla 7'inci sırada yer alıyor.

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Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın yeni stoperi

Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ocak ayında yaşanacak kadro değişikliğinin sinyalini vermişti.

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Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın yeni stoperi

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar ligin araya girmesiyle çalışmaları hızlandırdı.

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Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın yeni stoperi

Devre arasında takımı yenilemek isteyen Galatasaray'la ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

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