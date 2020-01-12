12 Ocak 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan Arda Turan kararı! Transfer...

2017-2018 devre arasında Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e kiralık olarak transfer olan Arda Turan, kulüpte geçirdiği 2 yılın ardından başkan Göksel Gümüşdağ ile konuşarak karşılıklı olarak sözleşmesini sonlandırmıştı. Bu fesih sonrası gözler Galatasaray cephesine çevrilmiş ve Arda Turan'ın sarı-kırmızılı ekibe transfer olacağı daha yüksek sesle konuşulmaya başlanmıştı. Peki transferde son durum ne? Arda Turan Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 12.01.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020 12:15
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Galatasaray'dan Arda Turan kararı! Transfer...

Turuncu-lacivertli takımda 2 yılda çıktığı 39 karşılaşmada 2 gol 5 asistlik performans gösteren Arda Turan, beklentilerin uzağında performans sergilemişti.

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Galatasaray'dan Arda Turan kararı! Transfer...

PİYASA DEĞERİ GİTTİKÇE DÜŞÜYOR

Medipol Başakşehir'e kiralık gelen Arda Turan, İstanbul ekibine ilk geldiğinde değeri 12 milyon Euro'ydu. Turuncu-lacivertli takımda bir türlü istenilen performansı gösterememiş ve değeri gittikçe düşmüştü. Tecrübeli futbolcusunun güncel piyasa değeri ise 800 bin Euro.

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Galatasaray'dan Arda Turan kararı! Transfer...

Süper Lig'de 12. hafta Galatasaray deplasmanına giden Medipol Başakşehir, sarı-kırmızılı takımı 1-0 yenmiş ve iç sahada yenilmemezlik serisini de bozmuştu. Fakat maçın önüne geçen bambaşka bir olay yaşanmıştı.

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Galatasaray'dan Arda Turan kararı! Transfer...

TERİM'İN ELİNİ ÖPTÜ, BUZLAR ERİDİ

Arda Turan, maç öncesi milli takımdan eski hocası Fatih Terim'in elini öperek aradaki buzları eritmek için bir adım atmıştı.

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Galatasaray'dan Arda Turan kararı! Transfer...

Tecrübeli teknik adam da maç sonu "Benim tanıdığım Arda, bu Arda" ve "Galatasaray'da bırakmasını isterim." diye karşılık vermişti.

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