Galatasaray'dan Arda Turan kararı! Transfer...

2017-2018 devre arasında Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e kiralık olarak transfer olan Arda Turan, kulüpte geçirdiği 2 yılın ardından başkan Göksel Gümüşdağ ile konuşarak karşılıklı olarak sözleşmesini sonlandırmıştı. Bu fesih sonrası gözler Galatasaray cephesine çevrilmiş ve Arda Turan'ın sarı-kırmızılı ekibe transfer olacağı daha yüksek sesle konuşulmaya başlanmıştı. Peki transferde son durum ne? Arda Turan Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 12.01.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020 12:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





