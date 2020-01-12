12 Ocak 2020, Pazar
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Galatasaray'dan Arda Turan kararı! Transfer...
2017-2018 devre arasında Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e kiralık olarak transfer olan Arda Turan, kulüpte geçirdiği 2 yılın ardından başkan Göksel Gümüşdağ ile konuşarak karşılıklı olarak sözleşmesini sonlandırmıştı. Bu fesih sonrası gözler Galatasaray cephesine çevrilmiş ve Arda Turan'ın sarı-kırmızılı ekibe transfer olacağı daha yüksek sesle konuşulmaya başlanmıştı. Peki transferde son durum ne? Arda Turan Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 12.01.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020 12:15
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