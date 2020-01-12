13 Ocak 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da soğuk savaş! Cengiz ile Terim arasındaki gerilim bitmiyor...

Mustafa Cengiz'in, "Teknik heyetin maaşı çok fazla" diyerek Fatih Terim'i hedef alması yaşanan gerilimi gözler önüne serdi. Cengiz'in bu şok çıkışla Terim'in Arda konusundaki sözlerinin rövanşını aldığı kulislerde konuşuluyor.

Giriş Tarihi: 12.01.2020 23:02 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 07:36
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Galatasaray'da soğuk savaş! Cengiz ile Terim arasındaki gerilim bitmiyor...

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ile Teknik Direktör Fatih Terim arasında gerilim bir türlü bitmiyor.

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Galatasaray'da soğuk savaş! Cengiz ile Terim arasındaki gerilim bitmiyor...

İkilinin özellikle medya önünde birbirlerini sürekli eleştirmesi gözden kaçmıyor.

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Galatasaray'da soğuk savaş! Cengiz ile Terim arasındaki gerilim bitmiyor...

Başkan Mustafa Cengiz'in Divan'da yaptığı son açıklamalarla Terim'i hedef alması bunu gözler önüne serdi.

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Galatasaray'da soğuk savaş! Cengiz ile Terim arasındaki gerilim bitmiyor...

ARDA TURAN FİTİLİ ATEŞLEDİ

Mustafa Cengiz'in, "Arda Turan bizim gündemimizde yok. Geleceğe bakıyoruz sözlerinden sonra Teknik Direktör Fatih Terim, "Ben olsam o cümleyi kullanmazdım" sözleriyle Cengiz'i medya önünde eleştirmişti.

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Galatasaray'da soğuk savaş! Cengiz ile Terim arasındaki gerilim bitmiyor...

CENGİZ'DEN TERİM'E CEVAP

Bu cevap karşısında kayıtsız kalmayan Başkan Mustafa Cengiz Divan Kurulu'nda, "Hiç kimsenin kanı sarı-kırmızı akmıyor. Teknik ekip ve oyuncuların maaşını indirmeliyiz"diyerek Fatih Terim'e ince bir mesaj yolladı.

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