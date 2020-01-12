Galatasaray'da soğuk savaş! Cengiz ile Terim arasındaki gerilim bitmiyor...

CENGİZ'DEN TERİM'E CEVAP



Bu cevap karşısında kayıtsız kalmayan Başkan Mustafa Cengiz Divan Kurulu'nda, "Hiç kimsenin kanı sarı-kırmızı akmıyor. Teknik ekip ve oyuncuların maaşını indirmeliyiz"diyerek Fatih Terim'e ince bir mesaj yolladı.

