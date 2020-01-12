12 Ocak 2020, Pazar

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Galatasaray'da Onyekuru depremi! Sözleşmesi feshedilebilir

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika ile resmi sözleşme imzalayan Galatasaray'da Nijeryalı yıldız ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Cimbom, geçtiğimiz sezon da sarı-kırmızılı formayı terleten ve kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynayan Onyekuru'nun sözleşmesini feshedebilir. Galatasaray son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 12.01.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020 11:19
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Galatasaray'da Onyekuru depremi! Sözleşmesi feshedilebilir

Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan ve çalışmalarını Antalya'da sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'da Onyekuru depremi! Sözleşmesi feshedilebilir

Bu sezon hem lig hem de Avrupa'da istediği gibi bir sezon geçiremeyen sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda gidişatı tersine çevirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

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Galatasaray'da Onyekuru depremi! Sözleşmesi feshedilebilir

Bu doğrultuda ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Aslan, Onyekuru, Saracchi ve Sekidika'yı renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar, Onyekuru ile 6 aylık, Saracchi ile 1.5 yıllık kiralık, Sekidika ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Galatasaray'da Onyekuru depremi! Sözleşmesi feshedilebilir

Yapacağı birkaç takviyeyle transferi noktalamayı planlayan Cimbom, iç transferde de büyük değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray'da Onyekuru depremi! Sözleşmesi feshedilebilir

Teknik direktör Fatih Terim'in düzenli olarak ocak ayını işaret etmesi sonrası takımdan ayrılacak isimleri netleştiren sarı-kırmızılılar, ilk olarak Hollandalı yıldızı Ryan Babel'i sezon sonuna kadar Ajax'a kiraladı.

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