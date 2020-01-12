Galatasaray'da Onyekuru depremi! Sözleşmesi feshedilebilir

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika ile resmi sözleşme imzalayan Galatasaray'da Nijeryalı yıldız ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Cimbom, geçtiğimiz sezon da sarı-kırmızılı formayı terleten ve kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynayan Onyekuru'nun sözleşmesini feshedebilir. Galatasaray son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 12.01.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020 11:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





