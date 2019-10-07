07 Ekim 2019, Pazartesi

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Galatasaray'dan ara transfer bombası! Onyekuru transferini duyurdular

Sezon başında Galatasaray'la kiralık sözleşmesi biten ve 15 milyon euro karşılığında Monaco'ya transfer olan Henry Onyekuru'da son dakika gelişmesi... Fransa ekibinde 4 maça çıkan ve 1 asist yapan Nijeryalı yıldız geri dönüyor! İşte son dakika haberinin ve transferin son dakika ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 07.10.2019 17:41 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 18:00
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Galatasaray'dan ara transfer bombası! Onyekuru transferini duyurdular

Galatasaray'ın devre arası transfer bombasını duyurdular...

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Galatasaray'dan ara transfer bombası! Onyekuru transferini duyurdular

Lige şampiyonluk parolası ile başlayan ve birbirinden flaş transfrelere imza atan Galatasaray istediği sonuçlara ulaşamadı.

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Galatasaray'dan ara transfer bombası! Onyekuru transferini duyurdular

Özellikle Bruma ile başlayan Rodrigues ile devam eden ve son olarak Onyekuru'dan sprinter anlamda hem gol hem de asist katkısı alan sarı kırmızılılar bu sene aradığını bulamamıştı.

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Galatasaray'dan ara transfer bombası! Onyekuru transferini duyurdular

Babel'in forma giydiği sol hücum kanadında santrforu besleyen bir özelliği olmaması ve doğrudan gol odaklı oynayan Hollandalı bekleneni veremedi.

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Galatasaray'dan ara transfer bombası! Onyekuru transferini duyurdular

Sezon başında transfer edilen Ryan Babel ise şu ana kadarki performansıyla Onyekuru'yu adeta mumla aratıyor...

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