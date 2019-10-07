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Galatasaray'dan ara transfer bombası! Onyekuru transferini duyurdular
Sezon başında Galatasaray'la kiralık sözleşmesi biten ve 15 milyon euro karşılığında Monaco'ya transfer olan Henry Onyekuru'da son dakika gelişmesi... Fransa ekibinde 4 maça çıkan ve 1 asist yapan Nijeryalı yıldız geri dönüyor! İşte son dakika haberinin ve transferin son dakika ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 07.10.2019 17:41 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 18:00
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