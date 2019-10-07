07 Ekim 2019, Pazartesi
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Fatih Terim için flaş istifa iddiası!
Gençlerbirliği maçından sonra yönetimi hedef alan açıklamalarda bulunduğu yorumları yapılan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le ilgili flaş bir iddia geldi. Akşam gazetesinin iddiasına göre yaşanan durumdan memnun olmayan Fatih Terim istifa mektubunu cebine koydu. İşte habere dair detaylar...
Giriş Tarihi: 07.10.2019 14:11
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