07 Ekim 2019, Pazartesi

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Fatih Terim için flaş istifa iddiası!

Gençlerbirliği maçından sonra yönetimi hedef alan açıklamalarda bulunduğu yorumları yapılan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le ilgili flaş bir iddia geldi. Akşam gazetesinin iddiasına göre yaşanan durumdan memnun olmayan Fatih Terim istifa mektubunu cebine koydu. İşte habere dair detaylar...

Giriş Tarihi: 07.10.2019 14:11
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Fatih Terim için flaş istifa iddiası!

Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maçın ardından yönetimi hedef alan sözler sarf etmişti.

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Fatih Terim için flaş istifa iddiası!

Deneyimli teknik adamın istifa kararı alabileceği iddia edildi. İşte Galatasaray'da yaşananlar;

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Fatih Terim için flaş istifa iddiası!

0-0 biten Gençlerbirliği karşılaşmasından sonra Fatih Terim, Halil Umut Meler'in gösterdiği yönetimi hedef aldı.

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Fatih Terim için flaş istifa iddiası!

'Biraz da ceza almayanlar' konuşsun diyerek yönetime sert mesajlar gönderen başarılı çalıştırıcının yalnız bırakıldığı belirtildi.

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Fatih Terim için flaş istifa iddiası!

Mustafa Cengiz Fatih Terim'in 'Ben konuşursam ceza alırım, biraz da ceza almayanlar konuşsun' sözleri üzerine şu açıklamaları yapmıştı;

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