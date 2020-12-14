14 Aralık 2020, Pazartesi

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Fatih Terim'den Galatasaray'ın Darıca Gençlerbirliği kupa maçına sürpriz 11!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de haftayı bay geçen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında Darıca Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Sarı-kırmızılı takımda tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'in bu karşılaşmada sürpriz bir 11'i sahaya sürmesi bekleniyor. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 14.12.2020 17:17
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Fatih Terim'den Galatasaray'ın Darıca Gençlerbirliği kupa maçına sürpriz 11!

Süper Lig'de 12. haftayı bay geçen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

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Fatih Terim'den Galatasaray'ın Darıca Gençlerbirliği kupa maçına sürpriz 11!

Pandemi ve sakatlıklar nedeniyle ligde sahaya tam kadro çıkmakta zorlanan sarı-kırmızılı takım, kupa müsabakasında genç oyunculardan oluşan bir 11'le mücadele edecek.

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Fatih Terim'den Galatasaray'ın Darıca Gençlerbirliği kupa maçına sürpriz 11!

Teknik direktör Fatih Terim'in, Darıca Gençlerbirliği maçında sahaya sürmeyi planladığı 11 şöyle...

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Fatih Terim'den Galatasaray'ın Darıca Gençlerbirliği kupa maçına sürpriz 11!

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Fatih Terim'den Galatasaray'ın Darıca Gençlerbirliği kupa maçına sürpriz 11!

ŞENER ÖZBAYRAKLI

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