Fatih Terim'den Galatasaray'ın Darıca Gençlerbirliği kupa maçına sürpriz 11!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de haftayı bay geçen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında Darıca Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Sarı-kırmızılı takımda tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'in bu karşılaşmada sürpriz bir 11'i sahaya sürmesi bekleniyor. İşte ayrıntılar...