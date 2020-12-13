13 Aralık 2020, Pazar

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Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Yıldız isimle anlaşma sağlandı

Ocak ayında başlayacak transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Ara transfer döneminde yapacağı birkaç transferle rotasyonunu genişletmek isteyen sarı-kırmızılıların yıldız isimle prensip anlaşmasına vardığı ve devre arasında imzaların atılacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 13.12.2020 19:38 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 19:42
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Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Yıldız isimle anlaşma sağlandı

Süper Lig'de 12. haftayı bay geçecek olan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıracak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Yıldız isimle anlaşma sağlandı

Ligde oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik alarak zirve yarışına ortak olan Cimbom'da transfer çalışmaları hızlandı.

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Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Yıldız isimle anlaşma sağlandı

Sezon öncesi ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye göre transferde daha durgun olan Aslan, ocak ayında yapacağı hamlelerle ses getirmeye hazırlanıyor.

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Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Yıldız isimle anlaşma sağlandı

Teknik direktör Fatih Terim de 3-0 kazanılan Hatayspor maçının ardından transfer çalışmalarıyla ilgili konuşmuştu.

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Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Yıldız isimle anlaşma sağlandı

"OCAK AYLARINI İYİ KULLANAN BİR KULÜBÜZ"

Terim yaptığı açıklamada, "Birkaç maç sonra transfer başlayacak. Galatasaray olarak ocak aylarını iyi kullanan bir kulübüz. Ümit ederim bu sefer de iyi kullanırız.

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