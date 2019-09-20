20 Eylül 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Lemina'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Galatasaray'ın yeni transferi Mario Lemina, sarı-kırmızılı takımın gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz yapabileceklerini belirten Gabonlu futbolcu, Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ilgili de konuştu.

Giriş Tarihi: 20.09.2019 09:53 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 10:05
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Lemina'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile karşılaştı.

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Lemina'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Cimbom, Belçika'da karşılaştığı rakibiyle 0-0 berabere kalarak ilk puanını aldı.

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Lemina'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Sarı-kırmızılılarda performansıyla dikkat çeken isimlerden birisi de yeni transfer Mario Lemina'ydı...

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Lemina'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez Galatasaray forması ile sahaya çıkan Lemina, Kasımpaşa maçındaki 30 dakikalık performansını da ikiye katladı.

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Lemina'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

60 dakika sahada kalan Gabonlu futbolcu performansı ile de beğeni toplarken Sabah'a özel açıklamalarda bulundu.

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