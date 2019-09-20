20 Eylül 2019, Cuma
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Lemina'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Galatasaray'ın yeni transferi Mario Lemina, sarı-kırmızılı takımın gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz yapabileceklerini belirten Gabonlu futbolcu, Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ilgili de konuştu.
Giriş Tarihi: 20.09.2019 09:53 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 10:05
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