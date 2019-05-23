Galatasaray'dan Ada harekatı

Galatasaray, Belhanda'nın yerine düşündüğü Vlasic için düğmeye bastı. Galatasaray'da idari menajer görevini yürüten Şükrü Hanedar İngiltere'ye giderek Everton'la görüşecek. 20 yaşındaki futbolcuyu Fatih Terim de çok istiyor.