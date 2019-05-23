24 Mayıs 2019, Cuma
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Galatasaray'dan Ada harekatı
Galatasaray, Belhanda'nın yerine düşündüğü Vlasic için düğmeye bastı. Galatasaray'da idari menajer görevini yürüten Şükrü Hanedar İngiltere'ye giderek Everton'la görüşecek. 20 yaşındaki futbolcuyu Fatih Terim de çok istiyor.
Giriş Tarihi: 23.05.2019 22:59 Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 07:31
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