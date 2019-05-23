24 Mayıs 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan Ada harekatı

Galatasaray, Belhanda'nın yerine düşündüğü Vlasic için düğmeye bastı. Galatasaray'da idari menajer görevini yürüten Şükrü Hanedar İngiltere'ye giderek Everton'la görüşecek. 20 yaşındaki futbolcuyu Fatih Terim de çok istiyor.

Giriş Tarihi: 23.05.2019 22:59 Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 07:31
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Galatasaray'dan Ada harekatı

Galatasaray'da gözler Nikola Vlasic'e çevrildi... Belhanda'yı astronomik bir rakama satması an meselesi olan Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz sezonu CSKA Moskova'da geçiren 20 yaşındaki Hırvat futbolcuyu Belhanda'nın yerine transfer etmek için düğmeye bastı.

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Galatasaray'dan Ada harekatı

Bu transfer için yönetici Şükrü Hanedar görevlendirildi.

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Galatasaray'dan Ada harekatı

Everton ile görüşülecek

Hanedar'ın İngiltere'de Everton Kulübü yöneticileri ile bir görüşme yaparak Vlasic'in 1 yıllığına kiralanmasını isteyeceği öğrenildi.

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Galatasaray'dan Ada harekatı

Bu transferi Teknik Direktör Fatih Terim'in de çok istediği öne sürüldü.

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Galatasaray'dan Ada harekatı

İngiltere'de oynaması zor

Yeni sezonda İngiliz kulübünde oynama ihtimali zayıf olarak görünen Hırvat yıldız geçtiğimiz sezon CSKA Moskova'da oynadığı 31 karşılaşmada 8 gol, 7 asist yaparak başarılı bir performans sergiledi.

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