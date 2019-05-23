23 Mayıs 2019, Perşembe
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Galatasaray Altay Bayındır'ı bitirdi
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı. Sarı kırmızılı ekibin Ankaragücü'nün genç kalecisi Altay Bayındır ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Giriş Tarihi: 23.05.2019 22:04 Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 22:12
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