23 Mayıs 2019, Perşembe
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Diagne'nin yerine yıldız golcü!
Spor Toto Süper Lig'de 22.şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları başladı. Mbaye Diagne'yi Arabistan ligine göndermeyi planlayan sarı-kırmızılılar, gözünü yıldız golcüye dikti.
Giriş Tarihi: 23.05.2019 23:10 Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 23:33
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı