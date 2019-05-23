23 Mayıs 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Diagne'nin yerine yıldız golcü!

Spor Toto Süper Lig'de 22.şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları başladı. Mbaye Diagne'yi Arabistan ligine göndermeyi planlayan sarı-kırmızılılar, gözünü yıldız golcüye dikti.

Giriş Tarihi: 23.05.2019 23:10 Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 23:33
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Diagne'nin yerine yıldız golcü!

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları başladı.

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Diagne'nin yerine yıldız golcü!

Sivas deplasmanında genç oyuncuları sahaya sürmeyi planlayan Fatih Terim, yönetimden transfer için söz aldı.

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Diagne'nin yerine yıldız golcü!

Ryan Babel ile anlaşmayı sağlayan Galatasaray, Sivas'ta Brezilyalı Douglas için bir dizi görüşme gerçekleştirecek.

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Diagne'nin yerine yıldız golcü!

Bu iki ismi takıma kazandırmaya çok yakın olan sarı-kırmızılılarda asıl hedef santrfor bölgesi.

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Diagne'nin yerine yıldız golcü!

Kasımpaşa'dan 10 milyon euro artı bonuslarla transfer edilen Mbaye Diagne sezonu rekor kırarak tamamlamasına rağmen Fatih Terim'in gözüne giremedi.

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