06 Temmuz 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray için günlerden Banega

Galatasaray'ın ısrarla istediği 31 yaşındaki Arjantinli süper yıldız Ever Banega, menajeri ve avukatını yanına alıp Sevilla Sportif Direktörü Monchi ile görüşecek.

Giriş Tarihi: 06.07.2019 01:59 Güncelleme Tarihi: 06.07.2019 07:55
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Galatasaray için günlerden Banega

Galatasaray, Fatih Terim'in transfer listesinde ilk sıraya yazdığı Ever Banega ile anlaşmaya varmış ancak Sevilla ile pazarlıklardan sonuç alamamıştı.

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Galatasaray için günlerden Banega

Cimbom yoğun temaslar yapmasına rağmen henüz İspanyol ekibinin sportif direktörü Monchi'yi ikna edemedi.

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Galatasaray için günlerden Banega

Monchi'nin, "Banega projemize inandı ve kalacak" demesine rağmen sözlerini "İleride bizimle olup olmayacağını görmeyeceğiz" şeklinde bitirmesi kafaları karıştırmıştı.

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Galatasaray için günlerden Banega

ŞİMDİ TOP OYUNCUDA
Sarı-kırmızılılar, 31 yaşındaki Ever Banega ile 3.2 milyon euro'dan 3 yıllık anlaştı. Ancak Sevilla ile görüşmeler tıkandı.

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Galatasaray için günlerden Banega

Tecrübeli oyuncu devreye gireceğini açıklamıştı. O tarih geldi çattı. Banega bugün menajeri Santiago Hirsig ve avukatıyla birlikte Monchi ile bir araya gelecek.

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