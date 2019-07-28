Ömer Bayram'dan harika performans!

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fransız ekibi Bordeaux ile karşılaşan Sarı-Kırmızılılar karşılaşmadan Babel, Adem Büyük ve genç isim Atalay Babacan'ın golleriyle 3-1 galip ayrıldı. Karşılaşma da birçok isim öne çıkarken Ömer Bayram gösterdiği performansla beğeni topladı. Ömer Bayram'ın bu performansı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte tepkiler...

Giriş Tarihi: 28.07.2019 20:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





