28 Temmuz 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Ömer Bayram'dan harika performans!

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fransız ekibi Bordeaux ile karşılaşan Sarı-Kırmızılılar karşılaşmadan Babel, Adem Büyük ve genç isim Atalay Babacan'ın golleriyle 3-1 galip ayrıldı. Karşılaşma da birçok isim öne çıkarken Ömer Bayram gösterdiği performansla beğeni topladı. Ömer Bayram'ın bu performansı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte tepkiler...

Giriş Tarihi: 28.07.2019 20:35
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Ömer Bayram'dan harika performans!

Ömer Bayram Bordeaux karşısında gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bıraktı. Sosyal medya platformu Twitter'da kısa sürede trend topic olan Ömer Bayram'a övgüler yağdı işte o paylaşımlar...

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Ömer Bayram'dan harika performans!
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Ömer Bayram'dan harika performans!
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Ömer Bayram'dan harika performans!
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Ömer Bayram'dan harika performans!
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