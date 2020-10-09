Galatasaray'a büyük müjde! Fernando Muslera dönüyor...

Geçtiğimiz sezon yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ara verilen ligler, 12 Haziran'da seyircisiz olarak tekrar başlamıştı. Salgın arası sonrası Rizespor deplasmanına giden Galatasaray'da Fernando Muslera uzun süreli bir sakatlık yaşadı. Uruguaylı eldivenin ne zaman döneceği merak konusu olurken, dönüş tarihi de belli oldu. İşte tecrübeli file bekçisi Muslera'nın takıma dönüş tarihi... | Son dakika Galatasaray haberleri

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Giriş Tarihi: 09.10.2020 07:31 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 07:32 ABONE OL