09 Ekim 2020, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'a büyük müjde! Fernando Muslera dönüyor...
Geçtiğimiz sezon yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ara verilen ligler, 12 Haziran'da seyircisiz olarak tekrar başlamıştı. Salgın arası sonrası Rizespor deplasmanına giden Galatasaray'da Fernando Muslera uzun süreli bir sakatlık yaşadı. Uruguaylı eldivenin ne zaman döneceği merak konusu olurken, dönüş tarihi de belli oldu. İşte tecrübeli file bekçisi Muslera'nın takıma dönüş tarihi... | Son dakika Galatasaray haberleri
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama