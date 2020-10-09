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Galatasaray'a büyük müjde! Fernando Muslera dönüyor...

Geçtiğimiz sezon yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ara verilen ligler, 12 Haziran'da seyircisiz olarak tekrar başlamıştı. Salgın arası sonrası Rizespor deplasmanına giden Galatasaray'da Fernando Muslera uzun süreli bir sakatlık yaşadı. Uruguaylı eldivenin ne zaman döneceği merak konusu olurken, dönüş tarihi de belli oldu. İşte tecrübeli file bekçisi Muslera'nın takıma dönüş tarihi... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 09.10.2020 07:31 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 07:32
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Galatasaray'a büyük müjde! Fernando Muslera dönüyor...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ara verilen Cemil Usta Sezonu, 12 Haziran'da seyircisiz olarak tekrar başlamıştı.

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Galatasaray'a büyük müjde! Fernando Muslera dönüyor...

Pandemi arasından sonra Galatasaray, ilk maçını 14 Haziran'da Çaykur Rizespor'a karşı oynadı ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

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Galatasaray'a büyük müjde! Fernando Muslera dönüyor...

Cimbom sahada sadece 3 puanı kaybetmezken, bu karşılaşmada takımın kaptanı ve en önemli isimlerinden Fernando Muslera'yı da sakatlığa kurban etmişti.

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Galatasaray'a büyük müjde! Fernando Muslera dönüyor...

O tarihten bugüne yaklaşık 4 aydır sakatlığı süren Uruguaylı file bekçisinin, dönüş tarihi de belli oldu.

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Galatasaray'a büyük müjde! Fernando Muslera dönüyor...

Takvim'in haberine göre; Sürpriz bir şekilde lisansı çıkarılan tecrübeli eldivenin, iyileşme sürecinin beklenenden çok daha iyi gittiği belirtildi.

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