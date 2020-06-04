04 Haziran 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Younes Belhanda'dan klas hareket!

Süper Lig'de kalan 8 hafta için hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray'da, antrenman sırasında Younes Belhanda'nın klas hareketi dikkatlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 04.06.2020 15:44 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 15:45
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Galatasaray'da Younes Belhanda'dan klas hareket!

Galatasaray, Süper Lig'e dönüş hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü. Antrenmanda oyuncuların ve teknik direktör Fatih Terim'in neşeli olduğu gözlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'da Younes Belhanda'dan klas hareket!

Öte yandan Younes Belhanda'nın rövaşatası dikkatlerden kaçmadı.

İşte antrenmandan kareler...

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Galatasaray'da Younes Belhanda'dan klas hareket!
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Galatasaray'da Younes Belhanda'dan klas hareket!
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Galatasaray'da Younes Belhanda'dan klas hareket!
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