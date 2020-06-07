07 Haziran 2020, Pazar

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Galatasaray'da Younes Belhanda ilk 11'e mi dönüyor? Fatih Terim kararını verdi

12 Haziran'da başlayacak Süper Lig için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son olarak Marcao sakatlanmış ve Cimbom'un savunma hattı çökmüştü. Peki, teknik direktör Fatih Terim, Çaykur Rizespor karşılaşmasında nasıl bir 11'le sahaya çıkacak? Younes Belhanda ilk 11'e geri mi dönüyor? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.06.2020 09:59
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Galatasaray'da Younes Belhanda ilk 11'e mi dönüyor? Fatih Terim kararını verdi

Antrenmanlarda asıl bölgeleri stoper olan Ahmet ile genç Emin denenirken, bu ikiliden biri formayı kapamazsa orta saha kurgusu da değişecek.

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Galatasaray'da Younes Belhanda ilk 11'e mi dönüyor? Fatih Terim kararını verdi

Lemina'nın geriye çekilmesiyle Belhanda'ya şans doğacak.

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Galatasaray'da Younes Belhanda ilk 11'e mi dönüyor? Fatih Terim kararını verdi

Süper Lig'in başlamasına artık sayılı günler kalırken, Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Marcao'nun yerine stoperde kimi oynatacağı sorusunun yanıtını arıyor!

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Galatasaray'da Younes Belhanda ilk 11'e mi dönüyor? Fatih Terim kararını verdi

Tecrübeli teknik adam bu mevkide şans verdiği oyuncuların performansına göre seçim yapacak ve takımın kurgusunu belirleyecek.

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Galatasaray'da Younes Belhanda ilk 11'e mi dönüyor? Fatih Terim kararını verdi

Terim bu mevkide öncelikli olarak taktik antrenmanlarda asıl bölgeleri stoper olan Ahmet Çalık ile 18 yaşındaki Emin Bayram'a şans veriyor.

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