Galatasaray'da Younes Belhanda ilk 11'e mi dönüyor? Fatih Terim kararını verdi

12 Haziran'da başlayacak Süper Lig için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son olarak Marcao sakatlanmış ve Cimbom'un savunma hattı çökmüştü. Peki, teknik direktör Fatih Terim, Çaykur Rizespor karşılaşmasında nasıl bir 11'le sahaya çıkacak? Younes Belhanda ilk 11'e geri mi dönüyor? İşte detaylar...