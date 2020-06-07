07 Haziran 2020, Pazar

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Emre Akbaba'dan büyük feda

Yıllık 1 milyon 750 bin euro (yaklaşık 14 milyon TL) kazanan 27 yaşındaki yıldız, 9 milyon TL'den 3 yıllık imza atacak. Belhanda satılırsa 10 numarayı da kapacak.

Giriş Tarihi: 07.06.2020 02:39 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 06:39
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Emre Akbaba'dan büyük feda

2018'de ezeli rakip Fenerbahçe'yi reddederek Galatasaray'ı seçen ve üst üste geçirdiği iki sakatlıktan başarıyla dönen Emre Akbaba'dan yeni fedakarlık...

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Emre Akbaba'dan büyük feda

Ocak ayında takıma dönen ve 4 gollük katkı sağlayan 27 yaşındaki yıldız futbolcu sezon sonunda sarı-kırmızılı ekiple nikâh tazeleyecek.

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Emre Akbaba'dan büyük feda

30 Haziran 2021'de kontratı sona erecek milli futbolcu yıllık 1 milyon 750 bin euro ile en fazla maaş alan yerli isimlerin başında geliyor.

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Emre Akbaba'dan büyük feda

.Emre 3 yıllık imza atarak kontratını 2024'e kadar uzatmayı istiyor. Yönetimin yeni teklifi ise yıllık 9 milyon TL olacak böylece maaşından 5 milyonluk indirim yapılacak.

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Emre Akbaba'dan büyük feda

Kontratında "15 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan yıldız futbolcunun çıkış seçeneği aynı kalacak.

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